В Киевской области парень решил "прогуляться" по трассе

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

По предварительной информации, в пгт Вита-Почтовая двое пьяных мужчин ругались посреди дороги.

В какой-то момент один парень вышел на перекресток и резко решил вернуться обратно. Некоторые водители останавливались перед ним, но один все же сбил.

Водители объезжали валяющегося на дороге мужчину.

К слову, в Мелитополе мужчина переехал собственную жену на машине

Как выяснилось, возле одного из многоэтажных домов произошел громкий конфликт между супругами, которые здесь жили. После ссоры мужчина переехал собственную жену.

Спустя несколько часов его разыскали сотрудники полиции в Орехове. Экспертиза подтвердила опьянение. Что это было - намеренное убийство или несчастный случай предстоит выяснить следствию.

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