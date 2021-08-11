На Винничине оборвалась жизнь беременной украинки



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагическая авария произошла ночью, 9 августа. По информации следствия, столкновение произошло между легковым авто и мотоблоком.

В итоге травмы получили водитель и пассажирка "Chery".

Водитель мотоблока скрылся с места аварии, а его беременная 20-летняя пассажирка скончалась уже в больнице.

В полиции уже открыли уголовное производство по факту произошедшего. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.

"Правовая оценка действиям каждого участника дорожного движения будет предоставлена во время досудебного расследования", - сообщили в полиции.



Отметим, что в 2021 году количество ДТП в Украине возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Только за первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

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