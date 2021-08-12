Выяснилось, куда исчезла звезда российского кинематографа Артем Артемьев. У него серьезные проблемы со здоровьем

Как пишет Politeka.net, 48-летний Артем Артемьев родился в столице Узбекистана Ташкенте, где получил образование в местном Театральном институте. Позже перебрался в Москву, однако долго не мог проявить себя. Дебют Артемьева в кино состоялся в 2005 году в проекте "Адвокат", а известным он стал благодаря роли главного антагониста в сериале "Татьянин день". После этого Артемьев в кино часто играл негодяев.

Однако несколько лет назад Артемьев исчез с телевизионных радаров, а недавно в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир на канале "Россия 1" появилась информация, что Артемьева пытались отравить и из-за этого он шесть лет не мог даже ходить и похудел до 40 килограммов, у него выпали все зубы и волосы, передает "СтарХит".

Кто и по какой причине посягнул на жизнь актера не сказано, ясно лишь, что это все началось в 2010 году. Сейчас мужчина живет с женщиной по имени Валентина, которая, по ее словам, поставила Артема на ноги, ведь врачи отказывались лечить актера и ставили ему диагноз рак кишечника. Женщина говорит, что все сбережения она потратила на лечение, поэтому денег у них нет.

В программе Малахова сказано, что пара живет в доме знакомых, иногда им приходится красть еду в магазинах и даже есть траву. Однако эксперты в студии считают, что Артемьев попал в секту, из которой теперь не может выбраться, а у его избранница Валентины нет российского паспорта, у нее за плечами многотысячные долги. Ее загранпаспорт оказался подделкой.

Однако на личной странице в Facebook Артемьев заявил, что информацию в передаче Малахова подали в негативном свете, она неверная и порочит его и его семью. Более того, по словам актера, он с супругой даже не принимали в ней участия, все смонтировали и наложили их голоса.

Артемьев заявил о своем решении обратиться в суд с иском о клевете.

Ранее Politeka писала, что остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги скорбят об утрате: "была человеком большой души".

Напомним, что "Если бы Петя знал, что все так получится...": вдова знаменитого русского актера голодает.

A еще Politeka сообщала, что оборвалась жизнь звезды советского кино, фильмы с которым смотрели миллионы: "день рождения произвел".