В Чернигове в результате ДТП погиб полицейский

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области в Facebook.

Авария произошла 12 августа около девяти часов вечера на пешеходном переходе в спальном районе города. По предварительной информации, 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом украинцы выразили свои соболезнования семьи погибшего, а некоторые даже сообщили подробности страшной трагедии.

"На этом пешеходном переходе раз в пару месяцев ДТП, зимой был - летальный исход, сейчас - летальный исход. Медики боролись за жизнь мужчины более чем пол часа...я никогда не забуду, как кричала мать этого мужчины.... Сочувствие родным. Звук удара был нереальным, подумала, что машины стукнулись, но.... Оказалось самое худшее..." "Вечная память и глубокие слова скорби родителям", - писали под постом.

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