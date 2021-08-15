Украину снова ждет период сильной жары с температурами выше +30 градусов

Новая волна зноя накроет страну уже в воскресенье, 15 августа, сообщила в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что в начале следующей недели жара только усилится, и достигнет отметок в +33…+36 градусов. Температуры начнут опускаться только в среду.

В то же время, дожди и грозы не оставят украинцев в покое. 15 августа осадки пройдут в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также в аннексированном Крыму. Диденко уточнила, что 18 августа дожди в Украине усилятся.

15 августа прохладнее всего будет на Востоке Украины. Там ночью ожидается от +15 до +17 градусов, а днем – от +25 до +27 за исключением Харьковской области, где воздух прогреется до +31 градуса.

На Севере ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, а днем – от +28 до +31.

В западных областях ночные температуры будут колебаться от +12 до +17 градусов, а дневные – от +28 до +31.

В центральных областях ночью ожидается от +13 до +16 градусов, а днем – от +27 до +31.

На Юге ночью столбики термометров покажут от +14 до +18 градусов, а днем – от +24 до +31 градуса.

Напомним, Украину "поджарит" после Маковея, столбик термометра поползет вверх.

Как сообщала Politeka, погода затаится перед ударом, украинцы смогут передохнуть от жары.

Также Politeka писала, что жара даст украинцам передохнуть, но часть страны накроют дожди и грозы.