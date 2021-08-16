Ушел из жизни легендарный украинский легкоатлет Владимир Голубничий

Об этом Национальный олимпийский комитет Украины в понедельник, 16 августа.

Два месяца назад Владимир Голубничий отметил свое 85-летие.

Легендарный спортсмен умер в Сумах, почетным гражданином которых был.

"Сегодня ушел из жизни человек-легенда... О таких говорят: рождается раз в сто лет, и это действительно, так. Прошли десятки лет, но до сих пор мало кто смог достичь такого же успеха, как двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Это невосполнимая потеря не только для мировой спортивной общественности, но и для всех, кто знал Владимира Степановича лично", - процитировала пресс-служба мэра Александра Лысенко.

Отмечается, что о времени и месте прощания с олимпийцем будет сообщено позже.

У Сумах помер легендарний скороход Володимир Голубничийhttps://t.co/dIY3mcM9v7 pic.twitter.com/v9qz1TcPZ3 — Ukrinform (@UKRINFORM) August 16, 2021

Голубничий выступал в спортивной ходьбе. На его счету два олимпийских "золота", "серебро" и "бронза". Он принял участие в четырех Олимпиадах.

Украинец дважды устанавливал мировые рекорды в ходьбе на 20 километров.

Голубничий включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Считается одним из лучших мастеров спортивной ходьбы в истории легкой атлетики.

Соболезнования семье и близким легендарного спортсмена уже выразил Национальный олимпийский комитет и ее президент Сергей Бубка.

«Мы скорбим вместе…» - говорится в сообщении.

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