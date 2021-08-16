Ушел из жизни легендарный украинский легкоатлет Владимир Голубничий
Об этом Национальный олимпийский комитет Украины в понедельник, 16 августа.
Два месяца назад Владимир Голубничий отметил свое 85-летие.
Легендарный спортсмен умер в Сумах, почетным гражданином которых был.
"Сегодня ушел из жизни человек-легенда... О таких говорят: рождается раз в сто лет, и это действительно, так. Прошли десятки лет, но до сих пор мало кто смог достичь такого же успеха, как двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Это невосполнимая потеря не только для мировой спортивной общественности, но и для всех, кто знал Владимира Степановича лично", - процитировала пресс-служба мэра Александра Лысенко.
Муж Пугачевой Галкин показал, на кого похож их сын от суррогатной матери: "Как две капли воды..."
Ротару в платье-вышиванке обратилась к фанатам перед поездкой в Россию: "Какая же вы..."
Молодой певец рассказал о союзе с Тиной Кароль: «Это должно было произойти»
Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии
55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя..."
Отмечается, что о времени и месте прощания с олимпийцем будет сообщено позже.
Голубничий выступал в спортивной ходьбе. На его счету два олимпийских "золота", "серебро" и "бронза". Он принял участие в четырех Олимпиадах.
Украинец дважды устанавливал мировые рекорды в ходьбе на 20 километров.
Голубничий включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Считается одним из лучших мастеров спортивной ходьбы в истории легкой атлетики.
Соболезнования семье и близким легендарного спортсмена уже выразил Национальный олимпийский комитет и ее президент Сергей Бубка.
«Мы скорбим вместе…» - говорится в сообщении.
Напомним, ушел из жизни сын олимпийских чемпионов, ему было всего 26 лет: "Мы опустошены"
Как сообщала Politeka, остановилось сердце величайшего спортсмена: "Одержал наибольшее количество побед"
Также Politeka писала, что жизнь молодого украинского спортсмена внезапно оборвалась во время полумарафона.