Сердце украинского футболиста остановилось прямо во время матча

29-летний защитник Андрей Герасимчук умер 15 августа в городе Лановцы Тернопольской области. Об этом сообщил Сергей Ходанович в Facebook Ассоциации футбола Кременецкого района.

Игра проходила между клубами "Горизонт-Лановцы" и "Красная Лука", погибший был игроком первой команды. Матч начался около 12:50. Футболисту стало плохо после первого тайма.

"Когда игроки ушли на перерыв, Андрей сказал, что больше не будет выходить на поле, потому что ему нехорошо. Ребята согласились, а он пошел отдохнуть. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения, потерял сознание и упал на траву", – пояснил представитель ФК "Горизонт-Лановцы" Андрей Засядко, передает Zaxid.net.

Скорая помощь приехала примерно через пять минут, однако спасти Андрея не удалось.

"Как будто удавалось его вернуть, но как только врачи переставали реанимировать, ему становилось хуже. В итоге, наш коллега, друг умер", – отметил Засядко.

Он рассказал, что Герасимчук играл в клубе более 10 лет. Последние годы он выходил на поле как защитник. Никогда не имел проблем со здоровьем и всегда хотел играть и любил футбол.

"Выражаем искреннее сочувствие родственникам и друзьям покойного. Желаем им сил пережить эту горькую утрату. Пусть Господь примет душу Андрея к своим небесным жилищам. Сочувствуем, скорбим и помним", – написал Сергей Ходанович.

Причину смерти должна определить экспертиза.

Андрей Герасимчук родом из акимовцев, два года назад женился и вместе с женой проживал в соседнем селе Татаринцы.

В Сети выражают соболезнования семье умершего.

«Царство ему Небесное», «Вечная память», «Пусть покоится с Богом», «Игроки команды "Каменщик" выражают искренние соболезнования родителям, семье, друзьям Андрея, по поводу его преждевременной смерти сегодня на футбольном поле! Покойся с Богом друг и Царствие тебе небесное!», «Родные, близкие , друзья , знакомые примите искренние соболезнования от команды ФК "Зарудье", что на Зборовщине! Вечная и светлая память игроку!!", "Сострадание семье, умершему Царствие Небесное и вечная память!"- пишут украинцы.

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