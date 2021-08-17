ЧП произошло около 9:45 на автодороге "Западный обход города Львова"

В ДТП столкнулись автопоезд и два легковых автомобиля. Происшествие случилось возле села Сокольники на Львовщине утром 17 августа.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в области.

Предварительно установлено, что столкновение произошло между и легковыми Renault Kangoo и Mercedes-BENZ 200Е. На опубликованных кадрах видно, что желтый Renault оказался под прицепом автопоезда DAF. Передняя часть легкового автомобиля разбита, а сзади в него врезался Mercedes.

В результате полученных в аварии травм на месте погибла пенсионерка. Она была пассажиркой автомобиля Renault. Травмированного водителя, жителя Львова 22 лет, доставили в больницу. Его диагноз медики уточняли. Не сообщается о состоянии тех, кто находился в другом легковом автомобиле.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 с. 286 Уголовного кодекса, касающейся нарушений правил безопасности дорожного движения.

Сейчас правоохранители продолжили устанавливать обстоятельства и причины трагического ДТП.

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