Что известно на данный момент

В Киеве прямо на улице застрелили мужчину

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает "Обозреватель".

"К нам поступила информация об инциденте на улице Новаторов. Прохожий стал свидетелем конфликта между двумя мужчинами. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, которые избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Медики, которые прибыли на место происшествия, только констатировали его смерть", – рассказали в пресс-службе.

Все подробности происшествия устанавливаются.

Telegram-канал dtp.kiev.ua сообщил, что мужчина был убит выстрелом в голову.

К слову, недавно в киевском ресторане произошла стрельба

В помещении находились люди, в том числе женщины и дети.

Известно об одном пострадавшие в результате стрельбы.

По предварительным данным, пострадавший сохраняет молчание, кроме того заявление о нанесении телесных повреждений мужчина не написал.

Также известно, что стрелявшего мужчину задержали.

Видео с места ЧП опубликовал Телеграм-канал «Киев Оперативный».

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