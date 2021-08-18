На Буковине 28-летний таможенник устроил смертельное ДТП

В селе Припруття Черновицкой области работник Гостаможслужбы 16 августа совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Полиция объявила его в розыск.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

Авария произошла в понедельник, 16 августа, около 05:40 на трассе Житомир-Черновцы в селе Припрутье Черновицкой области. В день происшествия полиция Черновицкой области сообщила, что водитель автомобиля Opel Insignia столкнулся с Audi, оставил машину на месте аварии и сбежал.

У водителя Audi тогда диагностировали сотрясение мозга и ушиби, а его 21-летняя пассажирка скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Позже полиции удалось установить личность виновника ДТП — им оказался 28-летний житель города Новоселица Вадим Валерьевич Недуга. Правоохранители объявили его в розыск. Также они опубликовали его фото.

Уже сегодня Гостаможслужба сообщила, что в этом ДТП погибли два человека. Кто стал второй жертвой не уточняется. Также в ведомстве поделились, что виновником аварии стал работник Буковинской таможни, которая находится в состоянии реорганизации.

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