На границе Украины с Румунией произошло трагическое ЧП
У границы с Румынией нашли тело пограничника. До этого он находился на дежурстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.
Тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Военнослужащий находился на посту, потому табельное оружие было при нем.
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"Есть бесконечное число версий, предположений, но основная будет после того, как будет вывод следствия. Все пограничные наряды вооружены огнестрельным оружием. На данное время информация несколько ограничена в связи с проведением следственных действий", — указал спикер погранотряда Сергей Бровко.
Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.
Стоит отметить, что Черновицкий пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича (в/ч 2195) охраняет 404,7 км государственной границы с Румынией и Молдовой в пределах Черновицкой и Ивано-Франковской (Верховинский район) областей.
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