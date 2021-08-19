На границе Украины с Румунией произошло трагическое ЧП

У границы с Румынией нашли тело пограничника. До этого он находился на дежурстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

Тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Военнослужащий находился на посту, потому табельное оружие было при нем.

"Есть бесконечное число версий, предположений, но основная будет после того, как будет вывод следствия. Все пограничные наряды вооружены огнестрельным оружием. На данное время информация несколько ограничена в связи с проведением следственных действий", — указал спикер погранотряда Сергей Бровко.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Стоит отметить, что Черновицкий пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича (в/ч 2195) охраняет 404,7 км государственной границы с Румынией и Молдовой в пределах Черновицкой и Ивано-Франковской (Верховинский район) областей.

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