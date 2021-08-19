В Киеве произошло жуткое ДТП с погибшим на месте аварии
В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП: несколько автомобилей переехали мужчину, которого сбил грузовик.
Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Киев Оперативный".
В публикации указывается, что ДТП случилось, когда пешеход пытался перебежать дорогу. В результате, его сбила фура, перевозящая легковые машины. После этого, по телу мужчины проехалось еще несколько автомобилей.
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Стоит отметить, что движение не останавливалось. Транспорт продолжал ездить возле тела и ни один автомобилист не пытался помочь мужчине. От полученных травм мужчина погиб.
Стоит отметить, что 17 марта в Украине вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами и велосипедистами.
Так, за переход дороги на красный свет или переход в неположенном месте, а также невыполнение иных требований ПДД пешеходам грозит штраф 255 грн. При этом предупреждение исключается, то есть штрафовать могут сразу.
Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.
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