Погода в Украине на выходных накануне Дня Независимости приятно удивит
Как передает Politeka.net, в воскресенье, 22 августа, по всей территории Украины будет комфортное тепло, без жары. Максимально столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
Согласно данным Укргидрометцентра, свежее всего будет в западной части Украины, там ожидается +23+26 и переменная облачность.
В других регионах будет немного теплее, на востоке страны воздух прогреется до +25+27 градусов, на юге — до +26+27, в центральной и северной частях прогнозируют от +24 до +27.
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В Киеве ожидается переменная облачность, как и во всех остальных регионах. Температура днем поднимется до +24+26 градусов
Осадки на территории Украины в воскресенье маловероятны. Однако синоптик Наталка Диденко предупреждает, что на Западе местами возможны грозовые дожди. Скорость ветра по всей Украине составит 5-10 метров в секунду.
Напомним, на Украину обрушился град размером с перепелиное яйцо, машины "застыли".
Как сообщала Politeka, мощный торнадо ударил по Европе, разрушил полсотни домов и сорвал крыши.
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