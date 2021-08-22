Погода в Украине на выходных накануне Дня Независимости приятно удивит

Как передает Politeka.net, в воскресенье, 22 августа, по всей территории Украины будет комфортное тепло, без жары. Максимально столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, свежее всего будет в западной части Украины, там ожидается +23+26 и переменная облачность.

В других регионах будет немного теплее, на востоке страны воздух прогреется до +25+27 градусов, на юге — до +26+27, в центральной и северной частях прогнозируют от +24 до +27.

В Киеве ожидается переменная облачность, как и во всех остальных регионах. Температура днем поднимется до +24+26 градусов

Осадки на территории Украины в воскресенье маловероятны. Однако синоптик Наталка Диденко предупреждает, что на Западе местами возможны грозовые дожди. Скорость ветра по всей Украине составит 5-10 метров в секунду.