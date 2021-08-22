До конца августа будет постепенно портиться погода по всей териттории Украины

В последние дни августа погода в Украине будет хоть и теплая, но с плавным увеличением осадков. Температура днем будет еще достаточно комфортной, но будут происходить все более резкие перепады между дневной и ночной температурами.

Об этом говорится в прогнозе до начала сентября на сайте Gismeteo.

В Киеве ожидать обильные осадки следует с 24 августа. Дожди, как сообщают синоптики, будут идти практически всю неделю. Температура спадет с +26 до +18 градусов 25 августа, но затем поднимутся до +20 и +24 градусов.

Во Львове сильные ливни с грозами пройдут 23-24 августа, будет довольно прохладно: около +20... +23 градусов. В Одессе ближайшие две недели температура воздуха в дневное время будет около +24... +27 градусов.

В Харькове столбики термометров покажут около +24... +29 градусов. До конца августа кратковременные дожди будут редким явлением, а 1-2 сентября пройдут грозы.

В Днепре затяжные дожди с грозами начнутся с 30 августа. Температура воздуха прогнозируется около +25... +29 градусов. В Луцке последние дни лета и начало сентября будут дождливыми. Будет прохладно - весь этот период температура воздуха составит около +17... +20 градусов.



В Чернигове станет заливать уже с понедельника, причем дожди ожидаются довольно интенсивные.

В Черкассах и Херсоне "сезон дождей" стартует с 25 августа, но осадки сильными не будут. Столбики термометров будут колебаться между показателями +22 и +25 градусов.

Напомним, на Украину обрушился град размером с перепелиное яйцо, машины "застыли".

Как сообщала Politeka, мощный торнадо ударил по Европе, разрушил полсотни домов и сорвал крыши.

Также Politeka писала, что ранее смерч прокатился по Украине, разрушены магазины и сорваны крыши: кадры стихийного бедствия.