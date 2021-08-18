Що відомо на даний момент

У Києві прямо на вулиці застрелили чоловіка

Про це повідомили в прес - службі столичної поліції, передає "Обозреватель".

"До нас надійшла інформація про інцидент на вулиці Новаторів. Перехожий став свідком конфлікту між двома чоловіками. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили і вистрілили в його бік, після чого зникли.

Медики, які прибули на місце події, тільки констатували його смерть", – розповіли в прес-службі.

Всі подробиці події встановлюються.

Telegram-канал dtp.kiev.ua повідомив, що чоловік був убитий пострілом в голову.

До слова, нещодавно в київському ресторані сталася стрілянина

У приміщенні знаходилися люди, в тому числі жінки і діти.

Відомо про одного постраждалого внаслідок стрілянини.

За попередніми даними, потерпілий зберігає мовчання, крім того заяву про нанесення тілесних ушкоджень чоловік не написав.

Також відомо, що чоловіка, який стріляв, затримали.

Відео з місця НП опублікував Телеграм-канал "Київ Оперативний".

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