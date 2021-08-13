У Києві на території комплексу Favor Park hotel в ресторані під назвою Shef один з відвідувачів в ході скандалу з іншим дістав пістолет, направив на суперника і вистрілив йому в голову.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
На місце події прибули поліцейські і швидка допомога. Журналісти припустили, що, якщо зброя нападника офіційно зареєстрована, йому, швидше за все, вдасться уникнути покарання.
Незабаром з'ясувалося, що поранення, яке отримав потерпілий, виявилося незначним. Срілок і його суперник відвідали ресторан SHEF 13 серпня. Саме в цей день і стався конфлікт зі стріляниною. За попередньою інформацією, один з чоловіків вистрелив іншому в голову, приставивши зброю майже впритул. Врятувало потерпілого то, що зброя виявилася травматичною. До того ж, по дотичній пройшла куля.
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Згідно із законом, перебуваючи на близькій відстані до опонента не можна використовувати травматичну зброю. Цілитися в голову також заборонено. Лікарі, які прибули на місце події, були готові надати допомогу потерпілому. Він, в свою чергу, від послуг медиків вирішив відмовитися. Заяву в правоохоронні органи на свого суперника потерпілий писати також не захотів.
В даний час, інформація про те, чи вдалося слідчим отримати офіційну заяву про те, що стався злочині, невідомо. Без цього документа у правоохоронців мало шансів на те, щоб відкрити справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень та незаконного використання зброї.
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