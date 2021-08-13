У Києві на території комплексу Favor Park hotel в ресторані під назвою Shef один з відвідувачів в ході скандалу з іншим дістав пістолет, направив на суперника і вистрілив йому в голову.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

На місце події прибули поліцейські і швидка допомога. Журналісти припустили, що, якщо зброя нападника офіційно зареєстрована, йому, швидше за все, вдасться уникнути покарання.

Незабаром з'ясувалося, що поранення, яке отримав потерпілий, виявилося незначним. Срілок і його суперник відвідали ресторан SHEF 13 серпня. Саме в цей день і стався конфлікт зі стріляниною. За попередньою інформацією, один з чоловіків вистрелив іншому в голову, приставивши зброю майже впритул. Врятувало потерпілого то, що зброя виявилася травматичною. До того ж, по дотичній пройшла куля.

Згідно із законом, перебуваючи на близькій відстані до опонента не можна використовувати травматичну зброю. Цілитися в голову також заборонено. Лікарі, які прибули на місце події, були готові надати допомогу потерпілому. Він, в свою чергу, від послуг медиків вирішив відмовитися. Заяву в правоохоронні органи на свого суперника потерпілий писати також не захотів.

В даний час, інформація про те, чи вдалося слідчим отримати офіційну заяву про те, що стався злочині, невідомо. Без цього документа у правоохоронців мало шансів на те, щоб відкрити справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень та незаконного використання зброї.

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