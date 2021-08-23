Волонтер рассказал о состоянии известной российской певицы МакЅим, которая почти два месяца боролась за жизнь

38-летняя популярная российская певица Марина Абросимова, прославившаяся под псевдонином МакЅим, почти два месяца пролежала в искусственной коме. В самый пиковый момент ее легкие были поражены на 80%, однако певицу удалось спасти. Когда она вернется на большую сцену и вернется ли вообще врачи сказать не могут.

В одном из интервью "СтарХит" волонтер Леонид, который ухаживал за певицей в больнице, рассказал о том, как изменилась МакЅим после болезни. По его словам, он даже не сразу ее узнал, ведь в базе данных она числилась под настоящим именем и фамилией, которая мало кому известна. МакЅим была очень истощена и слаба.

"И, конечно, она была крайне истощена, слаба: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил", - делится Леонид.

Он считает, что кома стала спасением для певицы, ведь врачи боролись за ее жизнь, не пугая тем, что происходит (ей сделали сотни инъекций, вставляли разные трубки от аппаратов). Однако длительная борьба за жизнь сильно сказалась на внешнем состоянии певицы. Леонид рассказывает, что кожа МакЅим была будто почернела, в пятнах.

После комы певица была растеряна, не знала, когда ей удастся покинуть стены больницы и увидеть дочерей. Впрочем, по словам Леонида, певица была решительно настроена на реабилитацию.

"Мы договорились, что попробуем ходить - я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марине была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки - у нее они просто сгорели", - рассказывает волонтер.

Сначала певица училась заново сидеть, а потом начала делать первые шаги после болезни, но быстро уставала. Сейчас, к счастью, МакЅим пошла на поправку, ее даже выписали из больницы. Дома она находится под наблюдением профессиональных врачей.

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