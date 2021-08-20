Відомий японський актор померти у віці 82 роки
Як передає Politeka.net, 19 серпня стало відомо про смерть відомого японського актора Сонні Тіба (Сахадо Маеда). Він прославився на весь світ також як режисер і майстер ряду єдиноборств. Агент актора підтвердив, що він помер через ускладнення хвороби covid-19. Як відомо, актор захворів наприкінці липня, а вже 8 серпня його госпітолізували. Про це повідомляє CNN.
Його кінокар'єра почалася в 1960-х, на рахунку актора більше 120 фільмів. У числі найбільш відомих кінострічок з його участю: «смертельна сутичка в Хіросімі» (1973), «Вуличний боєць» (1974), «приречений на самотність» (1975), «приречений на самотність-2» (1977), «тінь повелителя» (1989), «Вбити Білла» (2003), «Вбити Білла-2» (2004), «Потрійний форсаж: Токійський дріфт» (2006).
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Варто відзначити, що Тіба володів чорним поясом в шести видах бойових мистецтв. Більшість фільмів, в яких він знімався були про бойові мистецтва.
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