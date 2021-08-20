Відомий японський актор померти у віці 82 роки

Як передає Politeka.net, 19 серпня стало відомо про смерть відомого японського актора Сонні Тіба (Сахадо Маеда). Він прославився на весь світ також як режисер і майстер ряду єдиноборств. Агент актора підтвердив, що він помер через ускладнення хвороби covid-19. Як відомо, актор захворів наприкінці липня, а вже 8 серпня його госпітолізували. Про це повідомляє CNN.

Його кінокар'єра почалася в 1960-х, на рахунку актора більше 120 фільмів. У числі найбільш відомих кінострічок з його участю: «смертельна сутичка в Хіросімі» (1973), «Вуличний боєць» (1974), «приречений на самотність» (1975), «приречений на самотність-2» (1977), «тінь повелителя» (1989), «Вбити Білла» (2003), «Вбити Білла-2» (2004), «Потрійний форсаж: Токійський дріфт» (2006).

Варто відзначити, що Тіба володів чорним поясом в шести видах бойових мистецтв. Більшість фільмів, в яких він знімався були про бойові мистецтва.

R.I.P. to the legendary Sonny Chiba, an absolute icon in Japanese Cinema.



For Western audiences that are not as familiar with Japanese Cinema, you may recognise him as the unforgettable Hattori Hanzō in Quentin Tarantino's 'Kill Bill'.



Thank you Sonny.#SonnyChiba pic.twitter.com/xedmmBhV3t — Jōnetsu Nights (@JonetsuNights) August 19, 2021

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