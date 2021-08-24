Погода в Украине на День независимости будет не самой приятной для жителей отдельных регионов

Как пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, во вторник на День Независимости в Украине будет очень переменчивая погода. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в западных областях Украины, которые атакуют проливные дожди. Там температура воздуха упадет до 19 градусов. В остальных областях будет комфортная летняя температура.

Согласно прогнозу, на Западе 24 августа ожидаются грозы с ливнями. Температура воздуха резко упадет до 19-21 градуса. Немного теплее будет в Закарпатской области. Там ожидается 20-22 градуса.

Во вторник дожди будут распространяться на центральные области, затронув Винницкую, Житомирскую и Киевскую область. Там температура воздуха опустится до 25-27 градусов.

В остальных регионах будет жарко и сухо. Температура воздуха на Востоке, Юге и в отдельных регионах Центра достигнет 27-29 градусов.

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