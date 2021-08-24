Украинские изобретатели ко Дню Независимости создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом
Ролик с презентацией появился в You-Tube.
"Ко Дню Независимости мы специально сделали прошивку, которая может говорить "Слава Украине!" на каждые 30 повторов", - заявил один из изобретателей.
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К слову, посмотреть на военный парад в Киеве съехались тысячи людей
В сети появилось фото на котором видно, что взрослые люди и дети, желающие увидеть парад ко Дню Независимости, даже забрались высоко на ворота и заборы.
"На улице Прорезной, которая прилегает к Крещатику, настоящее столпотворение. А с другой стороны улицы молодежь взобралась на ворота. Полиция никого не снимает", - говорится в сообщении одного из украинских СМИ.
Напомним, давка возникла в метро Киева: люди торопились попасть на военный парад, безумные кадры
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