Барабанщик легендарной группы The Rolling Stones умер после перенесенной на сердце операции

Как пишет Politeka.net со ссылкой на The Sun 80-летний Чарли Уоттс умер вскоре после того, как врачи провели ему экстренную операцию. Известно, что 5 августа Уоттс попал в больницу после планового осмотра. Ему провели операцию и запретили выступать на сцене. Из-за этого группа отправилась в гастрольный тур без него. На сцене Уоттса заменил сессионный барабанщик Стив Джордан.

Сегодня стало известно, что ветеран рок-сцены скончался в окружении своих близких.

Отметим, что Чарли Уоттс играл в The Rolling Stones с 1963 года. Он один из трех музыкантов, который участвовал в записи всех 30-ти студийных альбомов коллектива. В 2016 году Уоттса поставили на 12 место в рейтинге величайших барабанщиков в истории.

Как известно, музыкант до самой кончины играл в группе. Несмотря на его болезнь, коллеги надеялись, что в 2022 году Уоттс вернется к работе, чтобы отметить 60-летие группы на сцене. Сам музыкант очень переживал, что не поехал в тур, отмечая, что поклонники и так долго не видели их из-за карантина.

Напомним, что умер украинец-гигант, который носил на руках Злату Огневич: ему было лишь 38 лет.

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