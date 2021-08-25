В Украину в ближайшие дни придет похолодание, а некоторые регионы уже в среду ждет резкое ухудшение погоды

Об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что температуры опустятся вниз уже 26-28 августа. В эти дни в отдельных областях днем стоит ждать до +17 градусов, а ночью – до +6.

В среду, 25 августа, прохладно будет только в западных областях, однако и на остальной территории страны особой жары не ожидается.

В среднем на Западе температуры днем будут колебаться от +17 до +21 градуса, а ночью – от +10 до +12. Также довольно низкими будут дневные температуры в северных областях, где столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

В остальных областях днем ожидается от +22 до +29 градусов, а ночью – от +12 до +17 градусов.

Синоптики также предупредили, что в среду в Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях ожидаются дожди с грозами. В связи с резким ухудшением погоды в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Жителям столицы порекомендовали во время грозы закрывать окна, держаться от них подальше, а также не браться за металлические предметы.

Напомним, погода резко ухудшится, дожди окончательно подпортят праздник.

Как сообщала Politeka, мощные ливни обрушатся на украинцев на День Независимости.

Также Politeka писала, что Украину накроет дождями, температура начнет падать.