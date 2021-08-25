В Киеве разбился автобус Кишинев — Москва

В Telegram-каналах появилась информация, что водитель автобуса пытался объехать ДТП по скользкой дороге после дождя.

По предварительной информации, за помощью медиков обратились 18 пассажиров, из которых 8 были госпитализированы.

Выяснилось, что автобус проехал в считанных метрах от бензовоза, который в момент ДТП оказался возле АЗС.

К слову, недавно в Киеве произошло жуткое ДТП с погибшим на месте аварии

В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП: несколько автомобилей переехали мужчину, которого сбил грузовик.

В публикации указывается, что ДТП случилось, когда пешеход пытался перебежать дорогу. В результате, его сбила фура, перевозящая легковые машины. После этого, по телу мужчины проехалось еще несколько автомобилей.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, авто на скорости влетело в реку, есть жертвы: детали фатального ДТП.

Также Politeka писала, что водитель на бешенной скорости устроил ДТП.