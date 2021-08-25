Что известно на данный момент

На Львовщине произошло страшное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Три человека, в том числе подросток, погибли в ДТП в ночь на 25 августа, шесть человек пострадали.

"24 августа в 23:05 в с. Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок, 2005 г.р.) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 г.р.)", - говорится в сообщении ГСЧС.

К тушению и деблокирования привлекалось 12 спасателей. Все детали аварии выясняются.

К слову, в Киеве в ночь на 25 августа разбился автобус Кишинев — Москва

По предварительной информации, водитель автобуса пытался объехать ДТП по скользкой дороге после дождя.

За помощью медиков обратились 18 пассажиров, из которых 8 были госпитализированы.

Выяснилось, что автобус проехал в считанных метрах от бензовоза, который в момент ДТП оказался возле АЗС.

Напомним, что в Киеве пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться: кадры ДТП на трассе

Как сообщала Politeka, авто на скорости влетело в реку, есть жертвы: детали фатального ДТП.

Также Politeka писала, что водитель на бешенной скорости устроил ДТП.