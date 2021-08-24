Барабанщик легендарної групи The Rolling Stones помер після перенесеної на серці операції

Як пише Politeka.net з посиланням на The Sun 80-річний Чарлі Уоттс помер незабаром після того, як лікарі провели йому екстрену операцію. Відомо, що 5 серпня Уоттс потрапив до лікарні після планового огляду. Йому провели операцію і заборонили виступати на сцені. Через це група вирушила в гастрольний тур без нього. На сцені Уоттса замінив сесійний барабанщик Стів Джордан.

Сьогодні стало відомо, що ветеран рок-сцени помер в оточенні своїх близьких.

Відзначимо, що Чарлі Уоттс грав в The Rolling Stones з 1963 року. Він один з трьох музикантів, який брав участь у записі всіх 30-ти студійних альбомів колективу. У 2016 році Уоттса поставили на 12 місце в рейтингу найбільших барабанщиків в історії.

Як відомо, музикант до самої смерті грав у групі. Незважаючи на його хворобу, колеги сподівалися, що в 2022 році Уоттс повернеться до роботи, щоб відзначити 60-річчя групи на сцені. Сам музикант дуже переживав, що не поїхав в тур, відзначаючи, що шанувальники і так довго не бачили їх через карантин.

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