В Киеве праздничные салюты ко Дню Независимости разозлили украинцев

Об этом жители столицы пишут в соцсетях.

Салюты над НСК "Олимпийский" гремели в 23:48, когда люди отдыхали перед рабочим днем.

Киевлянин написал в сети, что звуки салюта были слышны на Никольской Слободке, которая находится на левом берегу.

Кроме того, стадион расположен вблизи госпиталя, до которого можно добраться за 20 минут. Громкие фейерверки были слышны и там.

В сети напомнили о запрете Киевсовета на использование пиротехники до завершения боевых действий в Украине.

"Праздничный фейерверк над Олимпийским. Немного поздно. Не находите?

Первый рабочий после долгих выходных. Да, это уже завтра. Вообще, в последнее время слишком часто пренебрегают Правом граждан на тишину и отдых (22:00-8:00)", - возмущается автор публикации.

"А фейерверки уже разрешили?", "Как будто фейерверк это вообще ок во время войны","В сотне метров от военного Госпиталя", "А, вон что это было - не видела но слышала звук", "Согласна! Я сквозь сон долго думала, что то оно бахкает", - пишут в сети киевляне.

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