Удар был очень сильный

Авария произошла 25 августа на автодороге М03 вблизи села Россошенцы

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Полтавщине, в котором погибли два человека и двое травмированы.

О ДТП сообщили в полиции Полтавской области.

Уточняется, что автомобиль марки Kia Cerato, под управлением водителя 1989 года рождения, допустил наезд на отбойник. В результате этого погибли двое его пассажиров: женщина, 1977 года рождения, и мужчина, 1975 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия также травмировались водитель и несовершеннолетний пассажир, 2013 года рождения. Их срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

Полиция продолжает работать на месте происшествия с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.