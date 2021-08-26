Авария произошла 25 августа на автодороге М03 вблизи села Россошенцы
Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Полтавщине, в котором погибли два человека и двое травмированы.
О ДТП сообщили в полиции Полтавской области.
Уточняется, что автомобиль марки Kia Cerato, под управлением водителя 1989 года рождения, допустил наезд на отбойник. В результате этого погибли двое его пассажиров: женщина, 1977 года рождения, и мужчина, 1975 года рождения.
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В результате дорожно-транспортного происшествия также травмировались водитель и несовершеннолетний пассажир, 2013 года рождения. Их срочно госпитализировали в медицинское учреждение.
Полиция продолжает работать на месте происшествия с целью установления причин и обстоятельств аварии.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.