Под Киевом водитель отправил свое авто в кювет

В селе Лютеж Киевской области в четверг, 26 августа, водитель Ford умер за рулем во время движения авто. В результате этого, неуправляемая машина съехала в кювет.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Около 10:30 минут на автодороге Киев-Овруч в селе Лютеж автомобиль Ford слетел в кювет. По предварительной информации, 53-летнему водителю стало плохо, и он умер за рулем, после чего автомобиль слетел с дороги. Его 7-летнего сына госпитализированы в больницу", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

Тело мужчины будет направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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