Известный актер Милан Гутович, сыгравший культового персонажа Остапа Бендера, ушел из жизни из-за коронавируса

75-летний сербский актер умер 25 августа в Белграде, о чем сообщает Nova.

Известно, что у Гутовича был диагностирован ковид. На прошлой неделе он попал в больницу с поражением легких. Врачи пытались помочь артисту, однако его состояние продолжало ухудшаться. В конце концов, Гутовича подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, это тоже не помогло - актер так и не смог победить опасную болезнь.

Гутович был известным в Сербии актером. Он дебютировал в кино в 50=х годах и с тех пор исполнил множество запомнившихся ролей. В частности, актер сыграл культового и любимого многими персонажа Остапа Бендера в сербской версии «Золотого теленка», которая вышла на экраны телевизоров в 2010 году.

Также на счету актера были роли в таких картинах, как: «Бегство», «Блудный сын», «Белая ладья», «Некоторые странные люди», «Дубравка» и других.

За свою карьеру Гутович сыграл в около 140 фильмах и сериалах.

Напомним, оборвалась жизнь звезды культового сериала, который до сих пор пересматривают.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитого актера, который гениально играл злодеев.

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