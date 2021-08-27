26 августа произошла авария с участием Audi и грузовика Daf

ДТП случилось в селе Потоки Белоцерковского района. Полиция устанавливает обстоятельства и причины автопроисшествия с множеством пострадавших.

Детали сообщило издание Обозреватель, с ссылкой на полицию Киевской области.

В полиции рассказали, что возможно 37-летний водитель легковушки не справился с управлением машины, выехал на встречную полосу, где его авто столкнулось с Daf. Авто смяло от удара.

В результате аварии травмы получил владелец Audi – его с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение. Также в детскую больницу Киева были доставлены его двое малолетних детей, которые находились на местах для пассажиров.

В полиции уточнили, что мальчика предварительно диагностировали перелом черепа и свода, у девочки вывих плеча.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.