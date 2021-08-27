Сейчас на месте масштабной аварии работают следователи

Четыре автомобиля столкнулись На трассе Киев–Чоп 27 августа. Среди них – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz. В результате ДТП досталось пешеходу.

Детали ДТП сообщила Патрульная полиция Львовщины.

Уточняется, что примерно в 11:00 на трассе Киев – Чоп возле Розвадова столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и два Mercedes-Benz.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Однако информации, какие именно травмы он получил, пока нет. Медики скорой отвезли пострадавшего в больницу.

Движение по трассе – затруднено. Его регулируют патрульные. Правоохранители призвали водителей учитывать эту информацию, планируя поездку.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.