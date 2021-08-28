Виновнику грозит до 12 лет за решеткой

Предполагаемый виновник аварии находится в больнице под наблюдением полиции

В результате столкновения двух автомобилей на дороге Борислав-Дрогобыч во Львовской области погибли три человека, еще семеро пострадали.

Детали смертельного ДТП сообщаются в сюжете ТСН.

Авария произошла из-за того, что 19-летний лихач въехал в такси. Его пассажирами были двое парней и три девушки. Все они дружили, были родственниками и ехали домой с концерта в Бориславе. До дома осталось 4 километра. На бешеной скорости в них въехало авто, которое до этого оказалось на встречке. Удар превратил оба авто в металлолом.

Водитель такси и еще двое пассажиров — 16-летняя девушка и 20-летний парень — погибли на месте. Три человека госпитализированы.

Травмы получил и сам 19-летний водитель, который вылетел на встречную, и его трое пассажиров. Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с переломами и повреждениями внутренних органов.

Виновника ДТП был в алкогольном опьянении. Скорость, с которой он ехал, превышала 140 километров в час. Парню объявили о подозрении за совершение смертельного ДТП, ему грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.