Предполагаемый виновник аварии находится в больнице под наблюдением полиции
В результате столкновения двух автомобилей на дороге Борислав-Дрогобыч во Львовской области погибли три человека, еще семеро пострадали.
Детали смертельного ДТП сообщаются в сюжете ТСН.
Авария произошла из-за того, что 19-летний лихач въехал в такси. Его пассажирами были двое парней и три девушки. Все они дружили, были родственниками и ехали домой с концерта в Бориславе. До дома осталось 4 километра. На бешеной скорости в них въехало авто, которое до этого оказалось на встречке. Удар превратил оба авто в металлолом.
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Водитель такси и еще двое пассажиров — 16-летняя девушка и 20-летний парень — погибли на месте. Три человека госпитализированы.
Травмы получил и сам 19-летний водитель, который вылетел на встречную, и его трое пассажиров. Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с переломами и повреждениями внутренних органов.
Виновника ДТП был в алкогольном опьянении. Скорость, с которой он ехал, превышала 140 километров в час. Парню объявили о подозрении за совершение смертельного ДТП, ему грозит до 12 лет за решеткой.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.