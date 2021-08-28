Боевики на Донбассе накрыли Авдеевку артобстрелами

Ранение получил украинский военный, а "Укрзализныця" ограничила движение поездов возле станции Авдеевка.

Об этом сообщает журналистка "ТСН" Наталья Нагорная.

"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7:00 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", - сказала она.

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"Храни боже людей!", - пишут в комментариях украинцы.

К слову, киевлян возмутили феерверки среди ночи. В сети напомнили о запрете Киевсовета на использование пиротехники до завершения боевых действий в Украине.

Салюты над НСК "Олимпийский" гремели в 23:48, когда люди отдыхали перед рабочим днем.

Кроме того, стадион расположен вблизи госпиталя, до которого можно добраться за 20 минут. Громкие фейерверки были слышны и там.

Напомним, давка возникла в метро Киева: люди торопились попасть на военный парад, безумные кадры

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