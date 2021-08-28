Боевики на Донбассе накрыли Авдеевку артобстрелами
Ранение получил украинский военный, а "Укрзализныця" ограничила движение поездов возле станции Авдеевка.
Об этом сообщает журналистка "ТСН" Наталья Нагорная.
"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7:00 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", - сказала она.
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Кроме того, стадион расположен вблизи госпиталя, до которого можно добраться за 20 минут. Громкие фейерверки были слышны и там.
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