Ушел из жизни известный советский актер, его фильмы вырастили поколения

Утром 31 августа в Абхазии на 69-м году жизни скончался заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Мусович Гусейнов. Причиной смерти Гусейнова стала коронавирусная инфекция.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным представителя, артист заболел в Абхазии, куда отправился на отдых. Врачи не смогли его спасти. Смерть наступила 31 августа в четыре утра. Подробности похорон пока не озвучены.

Детство будущего деятеля искусств прошло в интернате, где он учился и вырос. По его окончанию Гусейнов получил два высших образования: одно — в Кабардино-Балкарском университете, а второе – в Государственном институте театрального искусства.

Почти тридцать лет он проработал в Русском драматическом театре имени Горького в Нальчике.

Олег Мусович запомнился зрителям и по своим киноработам. Он сыграл главную роль в фильме «Глубокие реки», а также снялся в лентах «По небу босиком», «Херувим», «Дорога на край жизни», «По Таганке ходят танки» и других.

Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.

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