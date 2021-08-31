На 92-м году жизни умер известный американский актер Эдвард Аснер

Знаменитый американский актер театра, кино, телевидения и эстрады Эдвард Аснер сыграл десятки ролей за долгие годы карьеры в индустрии развлечений.

Печальную новость сообщили его родные в Twitter.

"С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно скончался наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Целуем в голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя. Жаль тебя терять", — говорится в сообщении.

Путь к успеху Эдвард начал с выступления в бродвейских постановках, а после стал получать приглашения на телевидение.

Актер принял участие в съемках более 500 проектов, в том числе сериалах "Хорошая жена", "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Гавайи 5:0" и многих других.

Аснер также активно работал в озвучке – его голосом говорят старик в "Вверх", персонажи мультсериалов про Человека-паука и Губку Боба, он неоднократно выступал голосом за кадром в документальных фильмах, например, в ленте о процессе над Адольфом Эйхманом.



Аснер был удостоен семи статуэток премии "Эмми", а в период с 1981 по 1985 годы был президентом Гильдии киноактеров США. Позже Эдвард был награжден премией Гильдии киноактеров за вклад в кинематограф, в 2003 году был введен в Зал славы Академии телевизионных искусств и наук.

Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце Народного артиста Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в больнице умерла известная певица, врачи не смогли спасти.