Украинцы попали в жуткое ДТП в Австрии
В Австрии украинцы попали в страшное ДТП. В результате аварии шестилетний мальчик погиб, а его двухлетнего брата на вертолете доставили в больницу.
Детали сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.
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Издание уточнило, что на момент аварии в автомобиле находились родители, в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний брат.
Трагедия произошла из-за того, что машина украинцев резко остановилась на третьей полосе скоростного шоссе.
Когда их автомобиль, который передвигался на итальянских номерах остановился, в них въехал 40-летний житель Австрии. Он просто не успел притормозить. Как оказалось позже машина украинцев остановилась из-за поломки.
На месте ЧП погиб старший сын пары. Младшего ребенка медики санавиации доставили в ближайший госпиталь Бадена. Также травмы получили супруги. Незначительно травмировался и водитель авто, который врезался в украинцев.
На месте ДТП работали два санитарных вертолета и автомобили спасательных служб.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.