В машине находилось четверо человек

Украинцы попали в жуткое ДТП в Австрии

В Австрии украинцы попали в страшное ДТП. В результате аварии шестилетний мальчик погиб, а его двухлетнего брата на вертолете доставили в больницу.

Детали сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Издание уточнило, что на момент аварии в автомобиле находились родители, в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний брат.

Трагедия произошла из-за того, что машина украинцев резко остановилась на третьей полосе скоростного шоссе.

Когда их автомобиль, который передвигался на итальянских номерах остановился, в них въехал 40-летний житель Австрии. Он просто не успел притормозить. Как оказалось позже машина украинцев остановилась из-за поломки.

На месте ЧП погиб старший сын пары. Младшего ребенка медики санавиации доставили в ближайший госпиталь Бадена. Также травмы получили супруги. Незначительно травмировался и водитель авто, который врезался в украинцев.

На месте ДТП работали два санитарных вертолета и автомобили спасательных служб.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.