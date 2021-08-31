В Ровенской области в селе под названием Заря женщину обнаружили повешенной в собственной квартире.

Об этом сообщает Ривне 1.

По данным свидетелей, женщина без признаков жизни находилась на балконе квартиры на третьем этаже многоэтажки. Известно, что умершей был 41 год. Правоохранители рассматривают смерть женщины, как самоубийство. О трагедии правоохранителям рассказала соседка умершей. Она рассказала, что заметила, как ее знакомая слишком долго не меняет положения, находясь на балконе.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли и приобщили к делу несколько предсмертных записок. По данным правоохранителей, женщина оставила их три. Также следователи изъяли веревку, на которой обнаружили погибшую. Тело женщины передали специалистам для проведения подробной экспертизы. Результаты осмотра показали, что на теле нет следов, которые бы указывали на насильственную смерть женщины.

Правоохранители сообщили, что погибшая жила в указанной квартире одна. За некоторое время до смерти женщина успела развестись с мужем. Правоохранители получили сведения от том, что она выпивала. Известно, что у женщины остались дети. Их трое. Младший из детей умершей в настоящее время живет со своим отцом.

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