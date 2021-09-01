Пока неизвестно, что заставило его внезапно свернуть с дороги, прежде чем столкнуться с бетонным ограждением

В результате дорожной аварии погиб один из лучших молдавских боксеров Василий Белоус. Участнику Олимпийских игр 2012 года в Лондоне было всего 33 года.

Детали трагедии сообщает издание The Sun.

Он потерял контроль над своим Mercedes во время одной из поездок на севере страны, в результате чего его автомобиль на высокой скорости врезался в стену монастыря. Белоус скончался на месте. Дома его не дождались жена и двое детей.

Василий Белоус родился в селе Унгурь Окницкого района. С 2004 года его тренировал Петру Кадук в школе бокса в Гриманкэуцах. Белоус занял 9-е место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, стал бронзовым медалистом чемпионата Европы 2017 года, не раз становился национальным чемпионом и победителем международных турниров.

Всего на его счету 116 поединков в любительском боксе, 72 из которых он выиграл. Свой последний бой спортсмен из Молдовы провел четыре месяца назад в Польше.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.