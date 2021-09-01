Пока неизвестно, что заставило его внезапно свернуть с дороги, прежде чем столкнуться с бетонным ограждением
В результате дорожной аварии погиб один из лучших молдавских боксеров Василий Белоус. Участнику Олимпийских игр 2012 года в Лондоне было всего 33 года.
Детали трагедии сообщает издание The Sun.
Он потерял контроль над своим Mercedes во время одной из поездок на севере страны, в результате чего его автомобиль на высокой скорости врезался в стену монастыря. Белоус скончался на месте. Дома его не дождались жена и двое детей.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать сильных дождей с грозами
Украина вводит новый строгий запрет с 1 сентября: кого он коснется и к чему готовиться
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
Василий Белоус родился в селе Унгурь Окницкого района. С 2004 года его тренировал Петру Кадук в школе бокса в Гриманкэуцах. Белоус занял 9-е место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, стал бронзовым медалистом чемпионата Европы 2017 года, не раз становился национальным чемпионом и победителем международных турниров.
Всего на его счету 116 поединков в любительском боксе, 72 из которых он выиграл. Свой последний бой спортсмен из Молдовы провел четыре месяца назад в Польше.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.