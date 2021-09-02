Индийский актер кино, телеведущий и модель Сидхарт Шукла скончался в четверг утром в больнице Купера Мумбаи

Ему было 40 лет. Как передает Update Odisha, причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Шукла дебютировала в главной роли в телешоу Babul Ka Aangann Chootey Na в 2008 году, сообщает Hindustan Times. В 2014 году он появился в фильме Болливуда «Невеста Шалтая Шармы» в роли актера второго плана.

Широкую популярность Шукла получил после роли в телесериале «Невестка» в 2012 году.

Сидхарт Шукла занял 1-е место в рейтинге The Times 20 самых желанных мужчин на телевидении в 2019 году.

Он выиграл 13-й сезон реалити-шоу Bigg Boss и седьмой сезон «Фактора страха». Он также принимал участие в кримминальном шоу Savdhaan India и талант-проекте India Got Talent, а недавно появился в веб-сериале «Сломленные, но красивые 3».

Представители шоу-бинеса были шокированы внезапной смертью Сидхарта Шуклы. Актер Манодж Баджпаи сказал, что словами не передать шок и чувство потери, с которыми столкнутся его близкие.

OMG!!! This is So Shocking!!! Words will fail to describe the shock and sense of loss of his near and dear ones !!! May he res in peace !!! 🙏🙏 No yaar !!!! https://t.co/HmcF1ppJFX — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 2, 2021

Комик Сунил Гровер сказал, что он был «шокирован и опечален», узнав о смерти Шуклы. «Ушел слишком рано. Молимся. Покойся с миром», - добавил он.

Shocked and sad to know about Sidharth Shukla. Gone too soon. Prayers. Rest in peace. 🙏🙏🙏 — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) September 2, 2021

Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.

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