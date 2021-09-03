О ДТП в селе Ивано-Франковской области правоохранители узнали в 14:21

В четверг, 2 сентября, в селе Гута Ивано-Франковской области 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних девушек, своих сверстников. Его мотоцикл перевернулся.

Детали сообщили пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Предварительно установлено, что 16-летний водитель мотоцикла Musstang не избрал безопасную скорость движения и на закругленном участке дороги выехал на обочину и совершил наезд на двух 16-летних девушек, которые двигались по обочине. Третья девушка — пешеход успела отскочить в сторону и не травмировалась.

Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение, а девочек — в среднем состоянии тяжести.

В несовершеннолетнего водителя отобрали кровь для проверки состояния опьянения. Также несовершеннолетний не имел водительского удостоверения на мотоцикл.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.