Женщину срочно госпитализировали в центральную районную больницу

В маршрутки на ходу отлетело колесо. Запчасть полетела прямо на дорогу, травмировав женщину. Инцидент случился на одной из улиц в Черновцах.

Об этом сообщает местное издание "Молодой Буковинец".

Женщина шла по пешеходному переходу на улице Белорусской, и в этот момент у маршрутки оторвалось колесо и полетело в ее сторону. На место ЧП вызвали скорую. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу. У нее, по предварительной информации, перелом ноги.

К счастью, пассажиры маршрутки и водитель не пострадали в инциденте, ведь водитель сумел вовремя остановить транспорт.

Из-за того, что маршрутка остановилась у пешеходного перехода движение по этой улицы было заблокировано на некоторое время.

Стоит отметить, что водители маршруток рассказывают, что очень часто из-за выбоин ломаются колесные оси автобусов. Водителям маршруток приходится использовать весь профессионализм, объезжая ямы, чтоб не сломать колесные оси.

Кроме того, причина в старом транспорте, который вовремя не меняют, он изнашивается и начинает ржаветь.

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