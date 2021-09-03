Женщину срочно госпитализировали в центральную районную больницу
В маршрутки на ходу отлетело колесо. Запчасть полетела прямо на дорогу, травмировав женщину. Инцидент случился на одной из улиц в Черновцах.
Об этом сообщает местное издание "Молодой Буковинец".
Женщина шла по пешеходному переходу на улице Белорусской, и в этот момент у маршрутки оторвалось колесо и полетело в ее сторону. На место ЧП вызвали скорую. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу. У нее, по предварительной информации, перелом ноги.
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К счастью, пассажиры маршрутки и водитель не пострадали в инциденте, ведь водитель сумел вовремя остановить транспорт.
Из-за того, что маршрутка остановилась у пешеходного перехода движение по этой улицы было заблокировано на некоторое время.
Стоит отметить, что водители маршруток рассказывают, что очень часто из-за выбоин ломаются колесные оси автобусов. Водителям маршруток приходится использовать весь профессионализм, объезжая ямы, чтоб не сломать колесные оси.
Кроме того, причина в старом транспорте, который вовремя не меняют, он изнашивается и начинает ржаветь.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.