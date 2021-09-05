Водитель пассажирского автобуса допустил опрокидывание транспортного средства - в результате, много жертв
Масштабное ДТП произошло в субботу, 4 сентября, на 109 км трассы Суэц-Каир в Египте. Отмечается, что автобус с людьми следовал по маршруту "Шарм-эш-Шейх - Каир", и перевернулся на полпути, пишет издание Al-Masry Al-Youm.
Сначала сообщалось о восми огибших, но со временем количество жертв увеличилось до 12 человек. Еще 34 пассажира получили травмы различной степени тяжести: от сотрясения головного мозга и переломов до синяков и ссадин.
Помощь потерпевшим оказывали на месте 30 карет "скорых". Заместитель министра здравоохранения в Суэце Исмаил аль-Хафнави, объявил чрезвычайную ситуацию в Суэцкой больнице. На уши были поставлены все врачи из ортопедического, хирургического и радиологического отделений.
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Появилась информация, что среди раненых и погибших есть дети. Причина аварии пока неизвестна, на месте работают правоохрнаители.
В Сети опубликовали кадры с места ДТП, на которых видно разбитый вдребезги большой автобус.
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