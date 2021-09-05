Уиллард Скотт, любимый синоптик, очаровавший зрителей шоу NBC Today своим искрометным юмором и жизнерадостным характером, скончался
Популярному американскому телеведущему было 87 лет. Его преемник в утреннем выпуске новостей Эл Рокер объявил, что Скотт мирно скончался в субботу утром в окружении семьи, пишет АР.
Пресс-секретарь NBC Universal подтвердила эту новость. Никаких дополнительных подробностей не сообщается.
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«Он действительно был моим вторым отцом, и сейчас я там, где я нахожусь сегодня, благодаря его щедрости. Уиллард был человеком своего времени, ведущим телеведущим. Никогда не будет никого похожего на него», - написал Рокер в Instagram.
Скотт провел в шоу-бизнесе практически всю свою жизнь. Он начал карьеру в 16 лет, когда стал пейджером в бюро NBC в Вашингтоне, округ Колумбия.
Скотт вел прогноз погоды в утреннем шоу сети на протяжении более трех десятилетий. Его фирменным знаком было поздравление в прямом эфире с днем рождения зрителей, которым исполнилось 100 лет, и появление в забавных костюмах.
Скотт передал бразды правления Рокеру в 1996 году, иногда заменяя его в течение следующего десятилетия, прежде чем полностью уйти в отставку в 2015 году.
Скотт Уиллард известен также как первый исполнитель рекламной роли клоуна Рональда Макдональда (Ronald McDonald) сети фаст-фуд Макдональдс и роли клоуна Бозо в телепередачах для детей Цирк Бозо (Bozo’s Circus).
В Уилларда Скотта остались жена Пэрис Кина, на которой он женился в 2014 году, и две дочери от Мэри Дуайер Скотт, его 43-летней экс-супруги, которая умерла в 2002 году.
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