В Полтаве девятнадцатилетняя Таисия рассказала правоохранителям, почему ранила из арбалета двух педагогов школы № 11.

Об этом сообщает «Полтавщина».

По данным правоохранителей, происшествие случилось 6 сентября. По данным источников издания, Таисия заявила, что во время сна почувствовала, что ей необходимо совершить убийство. По словам девушки, ночью с четвертого на пятое сентября она увидела во сне, что ей необходимо кого-то убить. По какой причине жертвами стали именно учителя школы, которую девушка когда-то посещала, правоохранители пока установить не смогли. Арбалет, который стал орудием преступления – это подарок от родителей на день рождения.

Известно, что 6 сентября Таисия пришла в школу, подошла к открытой двери в кабинет, где и сделала первый выстрел из принесенного с собой арбалета. Стрела попала в спину преподавательнице. Второй жертвой девушки стала заместительница директора школы, в нее Таисия выпустила стрелу, когда та попыталась помешать обладательнице оружия.

Девятиклассник забрал арбалет у девушки. Она без сопротивления отдала ему оружие. Вскоре Таисию задержали другие учителя. Именно педагоги и вызвали правоохранителей на место происшествия. До четвертого класса девушка была ученицей именно той школы, на которую напала.

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