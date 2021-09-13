Авиакатастрофа произошла в воскресенье вечером, 12 сентября, около российского города Казачинск в Иркутской области
Во время повторного захода на посадку рухнул самолет L-410 с 16 людьми на борту (14 пассажиров и 2 члена экипажа). В результате ЧП, погибли три пассажира и пилот (второй пилот остался жив). Остальные двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы и черепно-мозговые травмы. Один потерпевший находится в критическом состоянии.
Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что происходило в момент крушения L-410. Так, по словам одной из пассажирок, экипаж не объявлял, что самолет падает - все думали, что он просто садится.
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"Во время посадки всё было спокойно. Мы думали, что мы садимся, а потом всё вдруг затрещало. Экипаж ничего не сообщал. Сейчас борт очень сильно повреждён. Там люди зажаты. Я их вижу, но не знаю, живы они или нет".
Еще один пассажир рассказал: "Три или четыре человека в самолете завалены... Самолет полностью весь разрушен! Весь всмятку! У людей руки, ноги переломаны... Один человек только в рубашке родился".
Представитель оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы сообщил агентству Интерфакс, что самолет "не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте". Причины крушения выясняются.
Второй пилот Николай Махнутин, который чудом выжил, считает, что во всем виноват сбой системы навигации.
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