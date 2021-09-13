Водителя Mercedes полиция задержала на месте аварии
33-летний водитель на Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе. После этого он влетел в троих людей на тротуаре. ДТП произошло 12 сентября, на улице Калиновой в Днепре.
Детали сообщает местное издание "Информатор".
Перед столкновением Mercedes ударил автомобиль Mitsubishi, снес светофор и выехал на встречную полосу даже не тормозив. После наезда на пешеходов автомобиль врезался в дом и остановился.
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В результате происшествия травмы получили пассажиры Mercedes, Mitsubishi и пешеходы. Пострадали шесть человек, среди них – двое детей. Их забрали в больницу на машине скорой помощи.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.