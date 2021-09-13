В Турции произошла жуткая авария с туристами
Известно, что по меньшей мере 30 человек получили ранения в аварии, в которую попал автобус на юго-западе Турции.
В то же время турецкое издание "hurriyet" сообщает, что в Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.
Сообщается, что есть погибший и 35 пострадавших.
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Предварительно, у водителя случился сердечный приступ, что привело к столкновению с автобусом, который ехал навстречу.
Водитель туравтобуса погиб на месте, ещё 3 людей в тяжёлом состоянии.
К слову, недавно на трассе в Украине произошло очередное ДТП
В Ривненской области на дороге Киев – Чоп столкнулись грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter и автобус нерегулярных перевозок Львов – Киев, в котором ехали паломники.
От разрушительного удара фургон перевернулся на бок в кювете.
В момент аварии внутри автобуса находились 56 паломников и 2 водителя. Все они возвращались из Киева во Львов. В ДТП пострадал только водитель фургона.
В автобусе после ДТП, к счастью, лишь разбитые стекла и помятый бампер.
Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.
Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.
Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.