В Турции произошла жуткая авария с туристами

Известно, что по меньшей мере 30 человек получили ранения в аварии, в которую попал автобус на юго-западе Турции.

В то же время турецкое издание "hurriyet" сообщает, что в Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.

Сообщается, что есть погибший и 35 пострадавших.

Предварительно, у водителя случился сердечный приступ, что привело к столкновению с автобусом, который ехал навстречу.

Водитель туравтобуса погиб на месте, ещё 3 людей в тяжёлом состоянии.

К слову, недавно на трассе в Украине произошло очередное ДТП

В Ривненской области на дороге Киев – Чоп столкнулись грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter и автобус нерегулярных перевозок Львов – Киев, в котором ехали паломники.

От разрушительного удара фургон перевернулся на бок в кювете.

В момент аварии внутри автобуса находились 56 паломников и 2 водителя. Все они возвращались из Киева во Львов. В ДТП пострадал только водитель фургона.

В автобусе после ДТП, к счастью, лишь разбитые стекла и помятый бампер.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.