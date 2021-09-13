Известный советский и российский актер театра и кино и кинорежиссер Станислав Любшин получил травму

Как пишет Politeka.net, несмотря на почтенный возраст, 88-летний заслуженный артист РСФСР Станислав Любшин, который известен благодаря ролям в культовых фильмах "Дед", "Он – дракон", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Годунов", "Щит и меч" и других, продолжал неутомимо работать на сцене Московского художественного театра имени Чехова.

Так, 11 сентября во время спектакля "Чайка", где Любшин играл персонажа Петра Сорина, с легендарным актером произошел несчастный случай. Станислав Любшин поскользнулся и сильно ударился головой в результате падения. Его госпитализировали в Городскую клиническую больницу №67, передает"Lenta.ru".

Позже в театре прокомментировали, что Любшин действительно находится в больнице, однако травма у актера несерьезная. Несмотря на это, по словам представителей МХТ имени Чехова, Станислав Любшин пробудет в больнице около недели.

Ранее Politeka писала, что новая потеря настигла мир кино, не стало знаменитого актера: "Мир его праху".

Напомним, что оборвалась жизнь легендарной певицы-красавицы, ее друзья безутешны: "как сложно...".

A еще Politeka сообщала, что оборвалась жизнь знаменитого актера, запомнившегося по многим фильмам: "будет сильно не хватать"