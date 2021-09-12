Це трагедія для всього світу музики...

З Мадрида прийшла сумна новина — померла Марія Мендіола

Дані про смерть Марії Мендіоли підтвердили її близькі, проте вони не стали говорити, з якої причини виконавиця пішла з життя.

Як уточнює ВВС, Марія Мендіола померла в Мадриді в оточенні членів своєї сім'ї. Її парнерша по колективу в Instagram також поділилася сумною новиною.

«Як складно мені це публікувати... Моя дорога, прекрасна артистка, але для мене перш за все друг, ти покинула нас. Неможливо передати словами ... Я можу тільки подякувати за любов, яку отримувала від тебе ... Люблю!» - написала 70-річна Матеос.

Дует Мендіоли і Матеос утворився в 70-х. Спочатку артистки виконували хіти Boney M, ABBA і Донни Саммер, а пізніше на них звернув увагу службовець німецької звукозаписної компанії BMG Leon Deane і запросив до Гамбурга.

Там Марія і Майте познайомилися з продюсером Рольфом Соєю, під чиїм керівництвом випустили трек «Yes Sir I Can Boogie». У підсумку сингл зайняв сьоме місце в рейтингу найбільш продаваних записів у світі.

Також група Baccara виступала на Євробаченні в 1978 році, представляючи Люксембург.

На початку 80-х дует розпався на грунті творчих розбіжностей, після чого Матеос почала виступати з іншими партнерками. У 2011 році Мендіола почала співпрацювати з колишньою партнеркою Матеос – Крістіною Севілья, в результаті саме цей дует продовжував гастролювати під ім'ям Baccara до недавнього часу.

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