Как сообщает CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV, известно о гибели одного человека.
Сообщается, что самолет J-7 ВВС выполнял учебное задание в провинции Хубэй. Рухнув, он повредил несколько домов.
В результате катастрофы погиб один житель, еще двое получили ранения. Известно, что пилот успел катапультироваться и получил легкие травмы.
В Сети появились кадры с места катастрофы, на которых видно, как горит несколько домов.
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По сообщению государственных СМИ, причина крушения и связанные с ним жертвы выясняются, ведется оперативное реагирование.
Напомним, ранее сообщалось о трагедии в Берлине – там водитель, предположительно страдающий психическим заболеванием, влетел в толпу подростков. В результате атаки погибла учительница, 14 детей получили травмы разной степени тяжести.
Также Politeka.net писала о сильном пожаре на заводе, который очень важен российским военным.
Кроме того сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.