Военный самолет потерпел крушение в жилом районе в центральном Китае.

Как сообщает CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV, известно о гибели одного человека.

Сообщается, что самолет J-7 ВВС выполнял учебное задание в провинции Хубэй. Рухнув, он повредил несколько домов.

В результате катастрофы погиб один житель, еще двое получили ранения. Известно, что пилот успел катапультироваться и получил легкие травмы.

В Сети появились кадры с места катастрофы, на которых видно, как горит несколько домов.

#china https://t.co/tsGA3nKhEk

Chinese Military Jet Crashes Into Houses and Explodes, Killing One — Charles R. Smith🔹 (@softwarnet) June 9, 2022

По сообщению государственных СМИ, причина крушения и связанные с ним жертвы выясняются, ведется оперативное реагирование.

A Chinese military jet crashed in a residential area near the airport in Laohekou, Hubei province, on Thursday morning, killing one person and injuring two. #News https://t.co/UW3hPcOfYS — HNGN (@HNGNcom) June 9, 2022

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в Берлине – там водитель, предположительно страдающий психическим заболеванием, влетел в толпу подростков. В результате атаки погибла учительница, 14 детей получили травмы разной степени тяжести.

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